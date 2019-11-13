南华早报：阿里获港交易批准推行上市计划

《南华早报》引述消息人士的说法报道，阿里巴巴集团控股有限公司获准推进其香港上市发行，筹集资金或超过100亿美元。（136亿新元）

消息人士报道，香港交易所批准这家科技巨头的上市申请。尽管发生了激烈的抗议活动，这个亚洲最大的公司仍按照计划继续进行可能是今年最大的股票发行。彭博社上周报道，这家中国电子商务巨头的目标是融资至多150亿美元，将是香港自2010年来最大的股票集资。

阿里巴巴的上市将是被美国对手夺走了许多中国最耀眼科技明星的香港交易所的一场胜利。香港的交易所在抵制十年后，终于推出新规，对双重股权结构开绿灯。争取阿里巴巴一事是连香港政府都不遗余力的，行政长官林郑月娥一直力邀亿万富翁马云考虑在香港上市。

这家中国电商巨头原计划最早在今年夏天上市，但抗议活动扰乱了香港形势，华盛顿和北京之间的贸易紧张局势也给香港市场前景蒙上了阴影。鉴于对中国大陆影响力和该国最具代表性的公司的不满情绪加剧，目前尚不清楚抗议引发的暴力是否会影响上市过程。

据彭博社的观察，马云一直梦想能在家门口附近上市——这样做既能博得北京的欢心又能对冲贸易战风险。在香港的成功上市还能够为阿里巴巴在外卖和旅游业务方面与美团点评展开的成本高昂的补贴战提供资金，并吸引投资者从美团和腾讯控股转向阿里巴巴。

在香港成功上市将是张勇可引以为傲的成就，他于9月从马云手中接任董事局主席。这位前会计正在领导该公司扩展到亚洲以外的地区，而且还进军从云计算到娱乐，物流和实体零售等相邻市场。