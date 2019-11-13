彭博：假新闻与谣言加剧香港分歧 给危机推波助澜

随着香港的动荡局势不断升级，假新闻的肆虐也愈加严重。彭博社昨日（12日）发表的一篇报道认为，假新闻与谣言的泛滥，加剧了香港内部的分歧，为暴力事件添油加醋，甚至会成为其导火线。

彭博社报道全文如下：

在周梓乐从香港一个停车场坠楼后不久，各种说法开始在网上传开。

在群聊小组和社交媒体中流传的一些帖子声称，这名22岁的学生当时被正在附近施放催泪瓦斯、驱逐抗议人士的警察追赶，甚至可能推搡。这些帖子称，警察阻拦了一辆救护车，导致原本可以挽救他生命的抢救没能及时展开。

也不管这些说法没有根据、警察否认追逐周梓乐，以及包括《南华早报》在内的主流新闻媒体称坠楼事件情形还不清楚。周梓乐于11月8日离世，数百名抗议者周一籍此与警方陷入冲突，从而导致一人中枪。

随着香港的反政府抗议活动持续到了第23周，网络谣言、假新闻和来自政治阵营双方的宣传正在淹没这座城市。两极分化的言论在助长不信任和暴力，使得危机更加难以解决；这场危机已把香港拖入经济衰退，并引发了对其亚洲主要金融中心地位的质疑。

“假消息会促使公众舆论极化，”近七年来一直在研究假新闻的香港大学新闻及传媒研究中心助理教授Masato Kajimoto说。“我担心其已经到了让这种分歧将不再可能弥合的地步。”

尽管假消息的传播已在全球范围内日益引起人们的关注，但很少有地方像香港最近几周这样受到影响。仅在过去24小时里，香港当局就否认了这么多传闻：他们命令警察随意对示威者开火；计划限制从银行取款；以及会动用紧急权力关停金融市场和学校。在度过了6月份抗议活动开始以来的最暴力日之一后，香港行政长官林郑月娥敦促市民“保持冷静、看清事实”。

香港抗议活动一开始只是基本和平的游行示威，目的是抗议中国政府日益侵蚀香港的自由。但是随着部分运动群体变得更加极端，双方传播的叙事也都变得越发极端。

示威支持者经常妖魔化警察和政府，但亲建制派也倾向于将示威者描述为愤怒的暴徒、恐怖分子和“曱甴”（蟑螂），意图扰乱香港、听命于外国特工。

伴随着可疑信息泛滥的是，对曾被信任的香港政府机构的信心减弱。根据香港民意研究所最新调查，林郑月娥的支持度评分只有19.5，再创上任以来以及历届特首的新低。

香港并无假新闻法，不过香港保安局局长李家超本月表示，“大部分在现实世界使用的法律都适用于互联网世界”，例如发布威胁到公共安全的信息。今年10月份，香港高等法院颁布了一项禁制令，禁止任何人在包括“连登”、Telegram在内的网络平台“有意发布、传播、重复发布”煽惑他人使用暴力的资讯或资料。

根据香港民意研究所的数据，如今四分之三的香港人通过互联网获取新闻，这一比例高于2016年时的48%。在8月份，三分之一的人把互联网评为他们最可信赖的新闻来源，这是“互联网”自该研究所1993年开始追踪这个问题以来首次超过“电视”。