多个谣言发挥作用 加剧香港昨日混乱

香港的暴力示威昨晚在各区遍地开花，暴力程度激烈，其中，香港中文大学有50多人受伤。梳理资讯可见，昨日的事件背后有多个谣言在发挥作用。

事源示威者发动所谓“三罢”（罢工罢课罢市），中大的抗争群体被分配到的任务是堵塞来往大埔至沙田的交通，令新界北的居民无法上班。清早，一群中大生就在校门外大学站天桥上，往下向吐露港公路扔杂物。警察曾在拘捕行动进入中大，之后又退守天桥，在天桥对峙用时最多。

下午3时许冲突再起，但警方并未强攻，只见天桥下吐露港公路的车已塞死没法通行，警方意图加速行动清理。

此时中大内部传出第一个谣言，有人声称科大生坠楼身亡的死因有问题，死因庭准备开审，而关键的法医在中大，警方想攻入，为此中大生要死守。

另一个流传更广的谣言随后出现，连中环的公司职员也听到，该谣言指中大有一个互联网交换中心（Internet Exchange Centre），警察想攻入中大去安装截听器，用作网络监控。

漫天谣言刺激了中大生拼命死守大学的意志，不断向防暴警扔砖、投放汽油弹，放火强力赶走警察，而警察认为对方武力升级，于是不断发射催泪弹和橡胶子弹，一场激烈攻守就如此这般打了一整晚。

另一方面，眼见中大从早到晚被围困，到晚上更不断发出求救信号，多名黄丝KOL（关键意见领袖）发动“围魏救赵”，因此入夜后，突然又有大批人在全港各区遍地冲击，致使暴力遍地开花。

最后，入夜谈判，虽然决裂，但警方决定先退，因知道目标不是为了攻入中大，而只是确保没有人再向公路投掷物体，因而收队。

黄丝谣言不断四起，加上那些KOL不断拨火，导致示威活动连月不断，由暴力发展成近日的恐怖袭击。（早报香港特派员易锐民报道）