若中美达成协议 巴西对中国大豆出口将降至5300万吨

巴西农业咨询机构Agroconsult周二表示，如果中国和美国达成贸易协议，那么2019-20作物年度巴西对中国大豆出口可能从2018/19年度的6000万吨降至5300万吨。

据路透社报道，Agroconsult预计，如果达不成贸易协议，巴西对中国的大豆出口降幅会低一些，预计出口规模达到5700万吨，因为非洲猪瘟疫情爆发后中国国内对豆粕的需求下降，中国将减少大豆购买规模。

分析称，即便中美达不成贸易协议，2019-20作物年度美国对中国的大豆出口预计也将增加，估计出口规模将从2018-19作物年度的1400万吨增加至2000万吨。

Agroconsult认为，如果第一阶段贸易协议签署，2019-20作物年度美国对中国大豆出口将增至2700万吨，美国将抢夺巴西在中国大豆市场的份额。

“已经有700万吨美国大豆出口至中国的交易。去年这个时候还仅有200万吨左右，”Agroconsult分析师Fabio Meneghin在圣保罗召开的BiodieselBR 2019会议的一场报告中说。

分析师预测巴西2019/20年度大豆产量为1.24亿吨，相比2018/19年度为1.18亿吨，预计今年单产将增加，种植范围增加了70万公顷。

Agroconsult认为2019/20年度中国大豆进口量为8400万吨，仅比2018-19年度多出100万吨，因中国需要数年时间从猪瘟疫情中恢复，而且豆粕消费量仍低。

猪瘟爆发前，中国的大豆进口量为9400万吨(2017-18年)。

如果中美未达成协议，则2019/20年度巴西大豆总出口量料为7640万吨，相比2018/19年度为7210万吨。如果中美达成协议，则新年度的巴西大豆出口总量应为7490万吨。