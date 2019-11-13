港中大大陆生连夜撤离 深圳免费提供住宿

香港中文大学（下称港中大）昨日（12日）沦为火场。示威者在港中大投掷出200多枚汽油弹，另有多所大学与商场也被打砸。不少中国大陆在港学生向媒体发出求救信息，更有学生已开始撤离。

据微信公众号“长安街知事”报道，今天凌晨，中国大陆共青团中央发布消息表示，全深圳12家青年驿站免费向大陆在港学生提供住宿，且当晚就有六名学生抵深入住。

据悉，青年驿站是深圳共青团为赴深求职的应届毕业生免费提供短期住宿和就业指导的公益项目，自2013年10月在福田区试点，得到了社会各界的广泛认可。

此外，深圳网警也表示，已连夜与福田区团委相关工作人员核实过，目前床位充足，口岸也都有团委工作人员在接应，目前已有六名男同学平安抵深入住。

另据环球网报道，环球时报赴香港特派记者白云怡昨晚（12日）在微博上讲述了香港中文大学校园内暴力肆虐，大陆学生恐慌希望逃离的情况。

白云怡在微博说，港中大的好心人士和香港市民当晚紧张协助大陆学生“逃往”深圳，她与同事也参与其中，亲历整个过程。环球时报总编辑胡锡进在微博上为环球时报记者参与救援点赞，称代表读者向他们致敬。

报道称，截至发稿，救援仍在继续，包括何君尧在内的越来越多香港爱心人士愿冒风险参与救人。目前，有约200名大陆学生等待救援。