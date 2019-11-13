宋楚瑜正式宣布参选台湾总统 “广告教母”余湘担任副手

亲民党主席宋楚瑜今天中午宣布，正式投入2020台湾总统大选。宋楚瑜说，由衷盼望台湾重回“天道酬勤”的时代，人民愿意相信“只要肯努力”，就能出头天”的信念，彼此包容，化解阻碍。他的终局之战不计利、不求名，“我的输赢不打紧，只求台湾胜、中华民国赢。”

据台湾《联合报》报道，宋楚瑜以泰戈尔的诗当开场白，“离你最近的地方路途最远，最简单的音调需要最艰苦的练习，”这条选举路，他整整走了25年，过去他曾参与五次重大选举，一共获得1780万票，每张选票都代表对他的肯定，他曾说过“一张票、一世情”，在此他由衷向各位乡亲表示感谢。

宋楚瑜表示，他将以“惊输就麦赢（台语）”的精神出发，希望唤起当初让台湾人引以为傲的务实精神“爱拼才会赢”。

宋楚瑜在致词后正式介绍他的副手搭档，由有“广告教母”之称的前联广董事长余湘担任，亲民党竞选总部发言人则由媒体人于美人担任。

余湘表示，经过无数次的恳谈及交换意见，最后她被宋楚瑜说服担任副手，她也说，会被打动的理由是宋提出的十大政见，“这些政见不是买票的政见，也不是虚无缥缈、不着边际的空谈，而是符合民众期待，有血有肉的政见。”相信如果能落实推动，就能立刻改善两岸关系，终结蓝绿的对立，让全民团结一心，为国家的前途共同奋斗。