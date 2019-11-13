香港校园抗争暴力升级 大陆生撤离

香港多所大学昨晚成为警民冲突主战场，示威者今晨（13日）继续与警方对峙。近日网上已传出在港大陆生纷纷撤离消息，《南华早报》今天报道称，80多名中国大陆学生今天撤离香港沙田区的大学校园。

网上流传有香港中文大学大陆生撤离中大，由警察水警轮接载他们离开，香港警方证实事件，称接获有大陆生求助，曾派水警轮协助。

警方在面簿（Facebook）发文表示，今早一批大陆生基于安全理由打算搬离校园，但因附近道路被示威者放置杂物而严重阻塞，导致无法离开，于是联络警方寻求协助。警方基于安全考虑及附近路面出现的堵路情况，决定调派水警轮协助该批学生前往安全地点。当抵达地点后，他们自行安排交通工具离开。

《南华早报》称，包括香港中文大学和香港大学在内的最少11间大专院校，今天已宣布因交通情况不确定而再次停课。

此前，《苹果日报》根据网上流传的照片报道，今早大约10时，一群家长与学生聚集在香港马料水码头，所有家长都说普通话。大批疑似大陆学生携带行李箱，经樟树滩路往科学园方向到达码头，并登上一艘香港警察轮艇。有读者报料称，学生上船的时候，警察会先询问学生是否有大陆身份证。

网上流传有团体接走大陆学生的讯息，指“如果想要走，不要带行李箱，带一些重要的随身东西”“香岛中学集合坐车去深圳”“中联办的意思是，能走都走”。还有科技大学的前员工指，科大的大陆生会有专车送回大陆。

中国大陆媒体也报道，不少大陆在港学生向媒体发出求救信息，更有学生已开始撤离。

据微信公众号“长安街知事”报道，今天凌晨，中国大陆共青团中央发布消息表示，全深圳12家青年驿站免费向大陆在港学生提供住宿，且当晚就有六名学生抵深入住。

此外，深圳网警也表示，已连夜与福田区团委相关工作人员核实过，目前床位充足，口岸也都有团委工作人员在接应，目前已有六名男同学平安抵深入住。

另据环球网报道，《环球时报》赴香港特派记者白云怡昨晚（12日）在微博上讲述了香港中文大学校园内暴力肆虐，大陆学生恐慌希望逃离的情况。

白云怡在微博说，港中大的好心人士和香港市民当晚紧张协助大陆学生“逃往”深圳，她与同事也参与其中，亲历整个过程。《环球时报》总编辑胡锡进在微博上为《环球时报》记者参与救援点赞，称代表读者向他们致敬。

报道称，截至发稿，救援仍在继续，包括何君尧在内的越来越多香港爱心人士愿冒风险参与救人。