港保安局长：香港无法外之地 大学也不例外

香港政务司长张建宗与多名局长今天（13日）见传媒，保安局长李家超强调，香港任何地方都受法律规管，没有任何地方是法外之地，包括大学。任何人如在港犯法，警方有法定责任采取行动，不希望大学成为产生暴力的地方。

据香港明报报道，对于昨日警方进入香港中文大学校园执法，李家超称，昨天有暴徒占据中大二号桥，向桥下高速公路投掷杂物，此举可能引致严重伤亡交通事故，因此警方必须控制该条桥。而警方控制二号桥后曾被袭击，包括被掷汽油弹，警方必须作出相应部署及采取适当行动，以保障整体公共安全及整体情况。

至于晚上中大校长段崇智到场斡旋，其间警方仍施放多枚催泪弹，李家超说，当时校长身后有暴徒手持攻击性物件，警方必须确保整体情况安全并采取适当行动，减除威胁。

李家超表示，各大学有办公室被破坏，并发生殴斗事件，称大学不应滋生暴力，促请各界适当诱导不同的人，尤其是学生，使学校回归成为教育的地方。

张建宗表示，昨日全港逾30处地方出现暴力和破坏事件，有列车被纵火、行驶期间被掷汽油弹，道路也严重受阻，政府极度关注。他强调，不论目的是什么，使用暴力不会有出路，也不会得逞，呼吁市民向暴力说不。他重申，政府会全力止暴制乱，全力支持警队果断执法。