中国保健品新规：名称不得涉及疾病预防和治疗

保健品如何命名，中国有了新的官方指南。中国国家市场监管总局日前发布《保健食品命名指南（2019年版）》，明确要求保健食品名称不得涉及疾病预防、治疗功能，不得误导、欺骗消费者。

据新京报报道，《指南》规定，保健食品命名应反映产品的真实属性，简明扼要，通俗易懂，符合中文语言习惯，便于消费者识别记忆。同时，不得涉及疾病预防、治疗功能，不得误导、欺骗消费者。 此外，不得含有人名、地名、汉语拼音、字母及数字等，但注册商标等除外。

根据《指南》，保健食品的名称由商标名、通用名、属性名依次排列组成。其中，商标名、通用名不得含有11项内容，包括虚假、夸大或绝对化的词语；明示或者暗示疾病预防、治疗功能的词语；庸俗或者带有封建迷信色彩的词语；人体组织、器官、细胞等词语；人名、特定人群等词语；地名词语；与产品特性没有关联，消费者不易理解的词语及地方方言；保健功能名称或与表述产品保健功能相关（近似、谐音、暗示、形似等）的文字等。

与此同时，保健食品通用名应以产品原料名称来命名，不得含有保健功能名称或者明示、暗示保健功能的文字等。通用名以原料简称命名的，其简称不能产生歧义、误导，或组合成违反其他命名规定的含义。如灵芝、丹参，不宜简称为“灵丹”。