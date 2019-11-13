朱云来：想靠不断印钱把经济拉出泥潭是不可能的

主题为“预测与战略”的财经年会2020昨天（12日）在北京召开。中国前总理朱镕基之子、金融专业人士朱云来出席并演讲。他指出，想靠不断印钱把经济拉出泥潭，是不可能的。

据新浪财经报道，朱云来称，2008年发生国际金融危机后，各国政府大量发放货币以解决经济问题，短时间看貌似是解救了经济，但是长时间以后，它就像毒药一样，会恶化整个经济的效率。

朱云来解释，“因为本来你做得不对，就得停了，现在不停，还让它继续，什么人都救，都发更多的钱，实际上变得效率更低。靠不断地印钱想把你从经济的泥潭里边拉出来，其实这是不可能的”。

朱云来强调，现在真正需要做的是认真审查经济，真正客观的衡量它，好的可以继续投资，不好的就需要停。“停的话，可能会带来一些短时间的社会调整问题，过去也曾经用过，通过培训机制、调整机制，国家可以有一个过渡的职业培训的调整，包括失业保险”。

“这个东西是一个死结，如果不调整，不断地往前做，其实那个行业可能已经不行了，已经错了，它必须改，不改它也不会好，投更多的钱它也只会更不好。这是我们转型的一个最大的挑战”，他称，“特别是考虑到行业的结构，房子毕竟盖了这么多，我们未来真正新的产业应该是什么？如果是服务业，而且它面临的服务业是相对经济效率是比较低的，你怎么能够变得比较高效一点，这都是我们的一些挑战”。



