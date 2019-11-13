截至10月底港警共拘捕3001人

香港反修例风波持续至今未平息，香港运输及房屋局局长陈帆书面回覆立法会议员质询时表示，截至上月底共有3001人被捕，当中510人被控告，涉及包括“刑事毁坏”及“纵火”等罪行。另外，由6月至9月，铁路警区录得164宗刑事毁坏案件，绝大部分涉及毁坏港铁设施，只有极少量案件涉及私人财物损毁。

据《星岛日报》报道，陈帆表示，截至11月7日，在93个重铁车站及68个轻铁车站之中，累计有85个重铁车站及60个轻铁车站先后受破坏，大量设施损毁，包括出入闸机被破坏约1600次、售票机、八达通增值机及查阅机及客务中心设备961次、轻铁月台八达通收费器952次、闭路电视镜头约1100次、扶手电梯77次、升降机约50次、车站出入口玻璃幕墙1 076次及车站出入口卷闸137次。现时多个车站仍有不少被破坏设施有待复修，亦有大量零件须待制造及运到香港后重新进行安装及调试，维修或重置费用仍有待估算及确认。

陈帆指出，由6月至11月初，港铁公司就车站被破坏、纵火、员工受威吓及擅闯路轨等个案，向警方报案的次数已超过900多宗。而前线职员受到滋扰及伤害，涉及超过20宗个案，当中包括处理纠纷时被推撞以及被示威者投掷的硬物击中等。