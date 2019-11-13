中国银保监会回应银行挤兑： 处置方式多元、风险可控

近期，辽宁营口沿海银行和河南伊川农商行发生挤兑等风险事件，加上包商银行被接管和锦州银行重组，中小金融机构的风险引发关注。中国银保监会官员昨天（12日）对此回应称，当前银行保险业整体经营稳健，风险可控。

据《21世纪经济报道》报道，在昨天的中国银保监会监管通气会上，城市银行部和农村银行部两位副主任就此作出了回应。

银保监会城商行部副主任刘荣表示，营口沿海银行的挤兑是由于网络负面舆情引发的，造谣的已经被公安机关抓获。刘荣还表示，该行的各项指标，特别是流动性指标还是不错的，远远高于监管要求。

在11月6日的新闻发布会上，营口沿海银行向储户做出了24小时足额支付存款本金和利息、确保存款人资金安全的承诺。截至2019年10月末，营口沿海银行资产总额达907.71亿元，较年初增加152亿元，所有者权益77.26亿元，较年初增加8.23亿元，今年前10个月盈利8.2亿元。各项经营指标和监管指标均符合监管规定要求。

刘荣表示，银保监会对中小银行将进一步加强流动性管理，加强舆情监测。

至于伊川农商行的情况，银保监会农村银行部副主任纪艳梅表示，同样是由于谣言而起的。由于该行前任董事长，涉及个人违法违纪问题被有关部门采取强制措施，有不明真相的群众传播机构倒闭的谣言。10月29日，该行个别网点出现挤兑。11月2日事件基本平息，伊川农商行恢复了正常的运行状态。

纪艳梅也表示，不能因为个别的风险片面夸大整个农村中小金融机构的风险状况。

银保监会首席风险官、新闻发言人肖远企表示，当前银行保险业整体经营稳健，风险是可控的，各项监管指标处于合理区间。4000多家机构，确实有个别机构由于各种原因存在一些问题，这也与经济周期和自身经营治理存在缺陷有关系。

不过他也强调，对这些机构出现的风险，是完全可控的。

肖远企表示，化解风险的“弹药”是比较充足的，手段也比较丰富，有不同层次的风险处置手段。比如，流动性方面，既有对单个机构的流动性要求，也有行业救助机制和点对点的救助资源等。整体上，中小银行风险水平处于下降趋势，整体风险水平完全可控。