香港中大声明：遗憾警方多次发催泪弹等致学生受伤

中大今天发声明，对昨晚对峙过程中，校内多名学生受伤，大学深表遗憾及歉意。

据香港01报道，警方昨日于中大二号桥与示威学生对峙，校长段崇智一度到场，调停不果。警方于冲突期间不断发射催泪弹、橡胶子弹，多人被击中受伤。

中大重申，大学有绝不容许任何形式的暴力或危害他人安全的行为，任何人士如意图利用大学校园作出任何违法或暴力行为，必须按照大学既定守则及法例。声明又提及，段崇智昨晚亲身到警署了解被捕中大生情况，三位学生已获保释并获安排医疗及法律协助，未来将继续为其他受伤员生提供协助。

声明提到，尽管校长及高层人员屡次尝试作出调停及谈判，终因双方持续对峙而不果。在对峙及冲突过程中，在场人士持续投掷汽油弹及攻击物品等，警方亦多次发射催泪弹及橡胶弹等，导致校内多名学生受伤，大学深表遗憾及歉意。

中大指，大学有责任保障校园内所有员生的安全，绝不容许任何形式的暴力或危害他人安全的行为。任何人士如意图利用大学校园作出任何违法或暴力行为，必须按照大学既定守则及法例，维护校园及所有员生安全，恳切呼吁所有员生及社会各界人士，给予大学时间及空间让大学尽快恢复秩序及安宁，让大学可以继续履行教与学的任务，以知识贡献社会。