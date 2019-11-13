本周取消四中全会香港宣讲会 港媒：港澳办主任张晓明取消访港

原定在本周五（15日）到香港主讲中共第十九届四中全会公报宣讲会，详细解读四中全会的内容及精神的中国国务院港澳办主任张晓明据悉已取消行程。香港政府新闻处答复质询时也确认不会在本周举办宣讲会。

据香港01报道，港府是今早（13日）接到张晓明取消行程的通知。报道引述接近北京人士估计，张晓明取消宣讲会非为回避香港最近不断升温的局势，反而听闻北京对港最新乱局有重新部署，预料稍后会有新招出台。

中共十九届四中全会上月底闭幕后，会议公报中多个部分提到香港，包括提出要完善中央对特别行政区行政长官和主要官员的任免制度和机制、建立健全维护国家安全的法律制度和执行机制等。

之后，中国国家主席本月4日于上海会见特首林郑月娥，称中央高度信任林郑月娥及其管治团队工作。

按原定计划，张晓明将于周五来港，在政府总部与港府高官解读四中全会的《决定》内容，让他们加深了解中央政策。但相关行程现已取消。

建制派人士向香港01分析，指宣讲会名义上是特区政府主办，但主动权在北京，尤其四中全会精神极之严肃和重要，港府不会主动提议取消，所以肯定是北京主动提出押后宣讲会。

一名接近北京消息人士透露，张晓明取消宣讲会有多方面考虑，包括近两日香港出现严重的示威冲突，市面一片混乱，各个政府部门疲于奔命，忙于处理及应对有关情况，故他们未必有时间出席宣讲会。

不过，该消息人士强调，张晓明不出席宣讲会不代表害怕局势火上加油，“因为四中全会港澳部分的的精神，就是应付香港局势会将所有可有的权都用尽，所以张晓明不会因香港现时的示威情况而退缩。”

据该人士了解，北京就香港近两日的示威冲突升级作重新部署，预料未来会有新招出台，应付香港局势。