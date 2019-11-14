默克尔拟对鹰派让步 德国或收紧对华为的限制

（早报讯）据知情人士透露，德国总理默克尔政府准备对国家安全事务的鹰派人士作出关键让步，提高针对中国设备供应商华为的安全壁垒。

彭博社引述消息人士称，德国政府正在推出的一项安全措施草案旨在阻止华为组件进入该国第五代通信系统（5G）的核心网络。新规则可能会让德国情报部门和美国政府官员感到安心，他们此前警告华为与中国政府的联系将带来风险，5G面临遭受破坏或受间谍活动利用的可能性。

根据一位知情官员称，如果不对华为敏感程度较低的零组件产品发布禁令，德国电信高管们愿意在5G设施的关键领域接受这样的限制。

默克尔正在承受越来越大的压力，要求其更强硬对华为的立场，以确保德国数据受到保护。安全事务鹰派人士指责默克尔及其在经济部的盟友为加强中德贸易关系而对中国采取温和立场。

现在，柏林计划中的举动可能会令北京不安，后者游说欧洲和西方国家的政府以对抗美国对华为的抵制运动。限制华为进入市场的举措已经使北京与澳大利亚、捷克等国家的关系紧张。

默克尔上周五在柏林对记者说：“华为是合作伙伴或提供商，已经在德国积极参与2G和3G网络的建设。”“我们知道，我们将必须大幅提高5G安全标准。

据消息人士透露，安全措施将包括，供应商需接受“诚信度”评估后才能获得德国当局颁发的许可书。多元化5G网络供应商，不让任何单一供应商控制5G基建的某个部分，允许容量部分重叠以防5G网络发生部分脱机。

对华为的限制可能会平息默克尔政府内部的紧张关系，该政府力求在安全问题和建立与关键出口市场的良好关系之间取得平衡。默克尔与中国政府建立了融洽关系，今年9月份她以总理身份第12次访问中国。