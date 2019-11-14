林郑急召内阁谋对策 宵禁、提升武力或成选项

香港局势自周一（11月11日）起再次急剧升温。香港特首林郑月娥13日晚突然急召一众司局长上礼宾府。港媒获悉，紧急会议上曾商讨实施宵禁令，以进一步压缩上街示威者的人数，让防暴警更易执法。暂不知最后拍板方案。

据香港01报道，消息指，早在10月初，一度传出港府研推宵禁令，但当时港府只在备用阶段，以免动摇国际投资者的信心。近日暴力示威持续不断，已大大影响市民出行、上班、上学，甚至人身安全也成疑，港府不得不研究宵禁令。

倘政府实施宵禁令，毋须动用紧急法，甚至不需要重新立法。在现行法例下，特首如信纳为了公共秩序而有需要，便可根据《公安条例》第31 条，借宵禁令指示每位人士在指明地区及时间留在户内，并持续生效。任何人违反宵禁令规定即属违法，一经定罪可监禁两年。

巧合的是，香港政府对实施宵禁令的最大顾虑，是“吓怕”国际投资者，而《日经亚洲评论》13日引述消息人士报道，由于担忧香港有大规模资本流出，港府正向私人银行和家族基金办公室提供一系列激励措施，当中包括减税。

对于林郑急召司局长开紧急会议，外间流传可能还商讨过“警方提升武力”及“取消区议会选举”两招。

对于提升警方武力应对暴力示威者，其中一个讲法，是容许防暴警更多使用橡胶子弹，这样便纵使警员人数不多，亦可对付大量示威者。

另有建制派人士指，中国中央政府近日仍在为区选大力动员，以及研究选举策略，不似会取消区选，“当然，现在时局变得太快，没有人能说得准”。