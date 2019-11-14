中国生态环境部：腾格里沙漠现大面积污染物属实

有媒体报道，“腾格里沙漠边缘再现大面积污染物。”中国生态环境部经初步核查，确认媒体反映的美利林区受污染问题属实，11月13日决定对中卫市环境污染问题公开挂牌督办。

据《人民日报》报道，中国生态环境部初步核查，污染物是1998年至2004年期间，中冶纸业集团有限公司的前身宁夏美利纸业集团有限责任公司下属的宁夏美利纸业集团环保节能有限公司倾倒的造纸黑液。现场已发现12万平方米区域范围内分布有14处点状、块状污染地块。

截至11月12日，共清挖固体废物64691吨袋，14个污染区块已有四个（约1.28万平方米）基本完成清挖工作。目前，正在对现场采集的粘稠状物质样品进行属性鉴别，最终结果待全部指标检测完成后确定。

中国生态环境部对中卫市环境污染问题公开挂牌督办，要求继续组织对污染物进行清理；加快污染物属性鉴定，制定科学合理的污染物处置措施、土壤风险管控和修复措施；立即对污染场地地下水进行调查评估，尽快布设监测点位，及时掌握污染情况；调查此次环境污染事件，查明涉事企业造纸黑液去向及倾倒地等相关情况；严厉查处涉事企业环境违法行为，追究相关责任人的责任。

中国生态环境部现场工作组将继续在现场督促污染整治工作。