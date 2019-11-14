中韩大学生就香港事态发生肢体冲突

在韩国的首尔汉阳大学，数十名韩国学生和中国学生13日下午发生冲突。最终在警卫出面仲裁后得以解决。类似的矛盾在韩国多所大学都有所显现。

据《朝鲜日报》报道，事件的起因是当天下午1时许，10余名“宣传香港真相的学生集会”成员张贴了两张支持香港示威的大字报，路过的五名中国学生见状开始对此提出抗议。

他们欲揭掉大字报。双方肩膀相撞、互相推搡，遂发展成肢体冲突。

随着时间的推移，中国学生人数越来越多，到下午5时已达到40多人。对峙最终在警卫出面仲裁后得以解决。

据悉，围绕香港示威问题，韩国大学已发生多起韩国学生和中国留学生之间的冲突。由大字报问题引发的矛盾演变为互相诽谤和人肉搜索，甚至还有因肢体冲突而提起刑事诉讼的情况。

类似的矛盾在多所大学都有所显现。

首尔高丽大学政经学院后门13日下午2时许发生冲突。一群正在分发当晚举行的“香港民主抗争讨论会”宣传单的韩国学生将传单发给了中国人继而引发事端。

贴在延世大学中央图书馆墙壁上支持香港示威的大字报12日被撕毁，学校网络论团为此已经连续沸腾了两天。悬挂横幅的团体12日下午向首尔西大门警察局提起诉讼，要求调查横幅被撕毁的事件。

高丽大学11日张贴的题为《支持香港抗争！》的大字报被撕掉并丢入垃圾桶。为此，韩国学生开始结成小组守护大字报。路过的中国学生朝这些韩国学生高喊：“不要干涉内政。”另有两名中国学生守在大字报前，用手机拍摄下守着大字报和贴应援文字的韩国学生的脸。

高丽大学总学生会13日发表声明称：“这（损毁大字报）是对学生社会迄今为止一直守护的自由和民主讨论文化的正面挑战行为。”对此，中国学生以“反对大字报”予以回应。政经学院公告栏上贴出了包含：“韩国人煽动香港独立是破坏中国民族内部的行为，绝对不能容忍”内容的大字报。

网络上的舌战也不断激化。中国社交媒体微博上出现了，类似“高丽大学这样的大学还是排名前三，这样的青年竟然是韩国最优秀的青年，真叫人失望”的留言。

韩国学生也在大学论坛发表：“既然这么爱国，那就别上学了回国去吧”，“从历史中什么都没有学到的禽兽之流”等过激言论。