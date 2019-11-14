金砖国家领导人批评保护主义 呼吁加强彼此贸易与投资

金砖国家(BRICS)领导人周三抨击在全球放缓之际他们认为是出自政治动机的保护主义；这些领袖表示他们的国家将全力对抗这股趋势。

据路透社报道，中国、俄罗斯、印度、巴西与南非领导人在一场年度峰会中呼吁加强金砖国家之间的贸易与投资，并敦促金砖国家新开发银行(NDB)为基建与可持续的增长注入更多资金。

“保护主义以及霸凌逆流对国际贸易造成冲击，为全球经济增添下行压力，”中国国家主席习近平在巴西举行的这场峰会中表示。

俄罗斯总统普京引述国际货币基金组织(IMF)的预估表示，自2018年开始以来，全球成长率不间断地下滑，并将来到10年来最低点。

“金砖国家为支持经济增长做出了巨大贡献，”普京称。

“不公平竞争在贸易中广泛使用、包括出于政治动机的单边制裁、保护主义盛行，这些都对全球经济产生影响，”普京表示。

印度总理莫迪表示，印度的目标是到2024年，经济规模从2018年的2.6万亿美元提高至5万亿美元。他称，金砖国家的投资和贸易目标必须更加雄心勃勃，并欢迎进一步降低贸易成本的建议。

巴西总统博尔索纳罗(Jair Bolsonaro)表示，国际社会对巴西的信心正在恢复，但巴西需要采取更多经济改革措施，为投资者创造更具吸引力的商业环境。

博尔索纳罗稍早与中国国家主席习近平会晤，称赞两国紧密的双边关系。