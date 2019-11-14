暴雪、网之易控两款中国游戏侵权获赔逾300万人民币

美国暴雪娱乐开发并发行的多人第一人称射击游戏“守望先锋”控告中国的手机游戏《英雄枪战》及网页游戏《枪战前线》抄袭。该案件周三（13日）上午在中国上海浦东法院一审宣判，暴雪娱乐获判胜诉，获赔逾300万元（人民币，下同，58.25万新币）。

据上海浦东法院微信公众号发布的消息，暴雪娱乐有限公司（下称暴雪公司）、上海网之易网络科技发展有限公司（下称网之易公司）诉称，手游《英雄枪战》、页游《枪战前线》为二者共同或者合作开发、制作、传播、运营和营销。两原告发现，上述两款游戏在未经许可的情况下，大量抄袭、使用《守望先锋》游戏元素，包括玩法和模式、胜负条件、人物设计与特色、游戏界面、战斗地图等，构成著作权侵权。

上海浦东法院经审理后认为，经比对，《英雄枪战》和《枪战前线》在上述要素方面与《守望先锋》构成实质性相似，侵犯了《守望先锋》游戏整体画面享有的著作权。

关于赔偿责任，由于权利人损失难以计算，而被告提交的收入情况表明，《英雄枪战》的收入已远超原告主张的诉请标的额，因此对原告主张的300万元经济损失及合理费用予以全额支持。

《枪战前线》已于2017年7月14日停止运营，法院综合酌定该案赔偿额为50万元，对原告主张的律师费、公证费等47余万元合理费用亦予以全额支持。