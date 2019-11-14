张建宗：昨晚内阁紧急会议无特别意义

香港立法会今早（14日）继续辩论由教育界叶建源提出的“立即平息民愤的紧急措施”的急切口头质询。

据香港01报道，多名建制派议员质问，警察在这段期间疲于奔命，当局会以什么方法止暴制乱，以及政府昨晚的高层会议内容。

香港政务司司长张建宗回应，政府昨晚只是举行普通会议，没有特别意义，又指官员愿意落区协助清理路障以作示范，目标是尽快让香港回复平静。

民主派议员关注警方执行的行为是否违法，以及如何赔偿受催泪弹波及的无辜市民。

香港街坊工友服务处执行监督梁耀忠质问，政府可否承诺不会进行宵禁；不会要求解放军进驻；追究警察的违法行为。

张建宗重申，政府有信心、能力和决心，香港亦有能力自行解决正在面对的挑战，着议员不要作无谓揣测，又指处理警察违规行为的机制一直存在。

香港社福界的邵家臻称，警方昨晚在沙田执行职务期间，向高处发射多枚催泪弹，其中一发催泪弹打穿好运中心竹林阁五楼玻璃，并落入单位房间。他问政府是否会向该户人家道歉及赔偿。

香港保安局局长李家超回应，如果没有暴徒犯法，警方就不需使用武力，着议员要先认清问题的起因。他又称，警方在执法的过程中，会有人感到不便或受到影响，市民除了投诉外，亦可以向政府提出，当局会有方法处理。

此外，张建宗在回应警察执勤压力上涨及人手问题时称，有约100名惩教署人员自愿协助警队，担任特别职务警察，进行押解和守卫工作，以纾缓警队的工作压力。