中国10月经济数据下滑 学者：市场信心不足

中国的工业增速、消费增速等多项经济数据在10月份几乎全面下滑。受访学者指出，这反映企业和消费者对经济前景信心不足。

中国国家统计局今天发布的数据显示，10月份规模以上工业增加值增速为4.7%，仅次于今年8月份创下的17年半最低纪录4.4%。

固定资产投资今年首10个月同比增长5.2%，也是低于市场预期，是1998年以来的最低水平。房地产开发投资增速今年首10个月为10.3%，为今年以来的最低点。

10月份的工业生产者出厂价格指数（PPI）为负1.6%，连续四个月负增长。有分析指数据显示中国工业已经进入萧条期。

消费方面，猪肉价格10月份上涨101.3%，进一步把居民消费价格涨幅推高至3.8%。但社会消费品的零售总额增幅却有所下滑，从9月份的7.8%下滑至7.2%。

上海师范大学商学院经济学教授朱颖接受《联合早报》访问时说：“工业产出、固定资产投资和消费的增速持续放缓，说明企业和消费者对未来经济前景没有信心，经济缺乏动力。”

统计局新闻发言人刘爱华昨天在记者会上回应中国第四季度国内生产总值（GDP）会否继续下滑的问题时则指出，从1至10月份的工业、服务业、投资、消费等主要经济领域的指标来看，累计增速仍然和前三个季度基本持平，这说明经济运行总体态势没有发生大的变化，仍然保持了平稳运行的态势。（联合早报北京特派员游润恬报道）