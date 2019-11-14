香港议员吁市民关心独居长者

港民连续三日发起“三罢（罢工、罢课及罢市）”行动，全港多区有人堵路及示威，令社会民生受影响。香港社会福利界立法会议员邵家臻办公室对于“担心堵路令送饭服务做不到，长者没有饭吃”的消息向长者服务社工查询，参考网络上社工群组的回应对这一情况作出了总结。

据邵家臻14日在面簿的发文，他总结到，香港的送饭服务大部分送去同一区域，主要是步行送达，堵路不会太影响送饭。有人反映少部分路程需要搭车，但是路程长度可以接受。

有些机构容许同工在有需要情况下转乘的士，不过依现在香港各区的路面情况，的士未必可以路路畅通。邵家臻建议所有机构在同工的交通支出上放宽执行，甚至建议社署可在此期间承担服务的额外交通费。

邵家臻澄清，送饭的都不是义工，而是职员，无论如何都会安排送饭，安排不到会想办法完成责任。

除了送饭服务，邵家臻还提到，有巿民家中被催泪弹破窗而入，也有屋苑走廊或平台被射中。他呼吁大家关注长者膳食需要，更加要关顾催泪弹对长者引发的各种呼吸道问题。

邵家臻呼吁，无论任何时候，市民应多关心邻居，特别是附近的独居长者。

香港石篱区议员的林绍辉14日也在面簿发文，呼吁全体居民关心左邻右里独居长者，因为长者服务机构有可能不能安排送饭。他呼吁大家留意左邻右里的独居长者，如独居长者行动不便，给其送上饭菜或饭盒。