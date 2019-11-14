【视频】韩国瑜：大陆不先放弃对台动武 两岸不可能签和平协议

台湾最大在野党国民党总统参选人韩国瑜今天（14日）说，如果中国大陆不先承诺对台放弃武力，他未来若担任总统，不会跟对岸签署任何和平协议。

针对近日不断恶化的香港问题，韩国瑜则呼吁香港市民表明“反港独”的立场，好让北京当局放心。他也向对岸喊话，民主自由不是“洪水猛兽”，呼吁北京同意香港举行“双普选”，相信“香港朋友会很热切地接受”。

韩国瑜今天在竞选搭档张善政，以及两岸问题专家苏起、赵建民和黄介正等国政顾问团成员的陪同下，在台北与外籍媒体举行对话。

针对两岸签署和平协议的可能，韩国瑜答复提问时指出，在大陆不放弃以武力解决台湾问题之前，“我们没有签和平协议的条件”。

他说：“因为我们始终处在有武力威胁的阴影下，我们的国防政策，甚至国防武器的采购、国防军事人员的训练，我们不敢放松。未来要跨那一步（签署和平协议），如果中共、北京当局勇敢地宣称，解决海峡两岸问题在任何情况下，都不会使用武力，都不会使用武力，那么这个对（台湾）2300万民众来讲，信心会增加。”

中国大陆领导人习近平今年1月在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上发表讲话时曾指出，北京不承诺放弃使用武力，保留一切选项，“针对的是外部势力干涉与极少数台独分裂分子，绝非针对台湾同胞”。

韩国瑜说，他深信“战争没有赢家，和平没有输家”，两岸问题在任何情况下，“都不应该兵戎相见”。他说：“所以你问我，我当总统会不会签订两岸和平协议，我的答复是目前不会。”

会上也有香港媒体询问韩国瑜对香港局势，以及台湾订立“难民法”接应香港“政治难民”的问题。

对此，韩国瑜指出，香港问题的核心是香港人民对港府的领导打问号，北京当局则常说“心灵契合”。他认为，香港问题的解方是“反港独，双普选”。

韩国瑜说：“香港未来的领导者、特首，直接由港民直选；香港的议员，直接直选。香港的基本法，反对香港独立。也就是，反港独，北京政府放心；双普选，香港市民放心。这才是问题核心的核心，关键的关键。”

他也向北京喊话：“民主自由不是洪水猛兽。民治自由是普世价值……如果北京政府了解到跟港人心灵契合，香港政府倾听民意，真正地实施双普选，我个人认为香港问题会迅速降温。”

（记者是《联合早报》台北特派员）