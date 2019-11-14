习近平：止暴制乱、恢复秩序是香港最紧迫的任务

中国国家主席习近平今天（14日）在巴西出席金砖国家领导人第十一次会晤时，就香港当前局势表明中国政府严正立场，称止暴制乱、恢复秩序是香港当前最紧迫的任务。

据新华社报道，习近平指出，香港持续发生的激进暴力犯罪行为，严重践踏法治和社会秩序，严重破坏香港繁荣稳定，严重挑战“一国两制”原则底线。

习近平也说，中国将继续坚定支持行政长官带领香港特别行政区政府依法施政，坚定支持香港警方严正执法，坚定支持香港司法机构依法惩治暴力犯罪分子。

他还说到，中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，反对任何外部势力干涉香港事务的决心坚定不移。

习近平也曾在本月上旬对香港局势做出回应。习近平11月4日在上海会见特首林郑月娥时说，香港“修例风波”已持续了五个月，林郑带领特区政府恪尽职守，努力稳控局面、改善社会气氛，做了大量艰辛的工作。

习近平当时也说，中国中央对林郑是高度信任的，对林郑和管治团队的工作是充分肯定的，止暴制乱、恢复秩序仍然是香港当前最重要的任务，并称依法制止和惩治暴力活动就是维护香港广大民众的福祉，要坚定不移，同时要做好与社会各界对话和改善民生等工作。

习近平还说，希望香港社会各界人士全面准确贯彻“一国两制”方针和基本法，齐心协力，共同维护香港的繁荣稳定。