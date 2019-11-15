双11豪掷10万购物 杭州女子被诊断为“强迫性购物障碍”

杭州市一名42岁朱女士在今年“双11”购物街当天，一夜花光10万元购物，被丈夫送医诊疗，被诊断为“强迫性购物障碍”。

据澎湃新闻报道，浙江医院精神卫生科医师、朱女士的接诊医生吴月静介绍，强迫性购物是指由不可抗拒、无法控制的冲动引发过度消费，并在购物上花费大量的时间——通常由负面情感引起，最终导致社会、人际和经济上的困难。

吴月静指出，朱女士一夜之间花10万元网购这一行为，堪比“吸毒成瘾、赌博成性”。

据介绍，一个月前，朱女士感到工作压力太大，辞职在家，情绪比较焦虑。朱女士平常也有爱购物的行为，但花费尚未如此“夸张”。目前，朱女士被诊断为强迫性购物障碍。

吴月静称，目前，强迫性购物障碍的行为未在精神疾病诊断条目之列。但是“强迫性购物的行为”这一概念在心理学上已有一百多年的历史，它属于一种心理障碍。生物学因素、心理因素包括追求完美主义、缓解孤独等方面是造成强迫性购物障碍的因素。强迫性购物行为的人群中，女性居多，实际上，男女老少都有可能存在此类行为。

吴月静建议，若朱女士是通过网购缓解自己的焦虑抑郁等心理状况，她需尽快接受心理治疗。其次，购物者需审视自己的购物行为，不断训练自我管理财务能力。若购物者心理上出现问题，则有必要采取心理干预。

另外，据浙江医院官方微信公众号11月11日介绍，即便同为“购物狂”表现，也并不全是强迫性购物障碍患者。该院精神卫生科副主任吴万振介绍，双向情感障碍患者在躁狂发作期间，也可能出现花钱无节制的情况，因此不能简单地将“购物狂”和强迫性购物障碍患者划上等号。