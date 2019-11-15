白宫经济顾问：中美“接近”达成协议

美国白宫国家经济委员会主任库德洛(Larry Kudlow)周四表示，美国接近与中国达成贸易协议，称与中国的磋商极具建设性。

据路透社报道，库德洛说，中美通过电话保持密切联系。但他没有提供更多细节，以及可能达成协议的时间。

“我们接近达成协议，”他在华盛顿的美国外交关系协会活动上表示。“谈判气氛非常好，这种情况并非一向如此。”

市场正焦急地等待双方达成协议，以消除导致全球企业投资放缓的不确定性。5月时，中美双方看起来可能达成协议，但美方谈判人员称中方想改变协议草案文本后，达成协议的希望破灭。

库德洛的言论可能缓解市场本周再次浮现的担忧。有报导称，中美贸易谈判在如何及何时降低关税、中国将进口多少农产品等问题上陷入胶着。

库德洛向会场人士表示，他刚刚结束一场特朗普政府贸易高官的会议，现在看法更加乐观。

“还没有达成，但进展非常不错，谈判非常具有建设性，”他在活动上表示。

他还提到，特朗普和中国国家主席习近平可能不需要亲自会面就能达成协议。

特朗普原本希望在本月的亚太经合组织(APEC)智利峰会的间隙，与中国签署“第一阶段”贸易协议，但由于智利取消举办此次峰会，这种可能性不复存在。

库德洛说，白宫希望坚持这个大致的时间表。他开玩笑说，他更喜欢在白宫二层他的办公室里签署这项协议。

“我不喜欢出差，”他打趣道。