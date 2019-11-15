中国解除进口美国禽肉限制 弥补非洲猪瘟导致的猪肉短缺

中国14日解除持续了近五年的对美国禽肉进口的限制。美国贸易代表称此举可能使美国每年对华的禽肉出口额超过10亿美元。

综合路透社、彭博社报道，推动解禁的原因之一或是过去一年里非洲猪瘟导致中国数百万头猪死亡，中国国内出现肉类短缺。

中国是全球最大的猪肉消费国。美国家禽蛋品出口协会主席萨姆纳（Jim Sumner）表示，为了抵消猪肉短缺，中国可能购买美国鸡肉、火鸡肉和鸭肉等所有种类的禽肉。

消息公布后，美国禽类生产商类股应声上涨。

由于美国爆发禽流感，自2015年1月起，北京禁止进口美国禽肉和蛋类。据美国农业部数据，2013年，中国买入价值5亿美元的美国禽类产品。

在禁令实施之前北京就对美国禽肉征收约25%的关税，萨姆纳称这和对其他国家的关税相符。

中国之前是鸡爪和鸡翅的主要进口国，为美国人通常不食用的禽类部位提供了一个很有价值的市场。

在中国颁布上述禁令后，美国第三大家禽生产商Sanderson Farms开始将鸡爪和鸡翅尖制成肥料和宠物食品等产品，而不是用于出口以获得更高的回报。出口中止导致该公司在2014年财年的营收中失去一个价值6,200万美元的市场。

“中国过去一直是重要的禽肉市场，我们期待此次解除限制能带来新的出口机会，”泰森食品说。

美国农业部上周修改了美国联邦政府官报，确认中国自产原料禽肉监管体系与美国等效。中国随后同意解除对美国禽肉进口的限制。

中国今年前九个月鸡肉进口总计跳升近48%至92亿元人民币(13亿美元)，其中包括中国通常会过剩的鸡胸肉。