中国国家发改委：将多渠道加大肉类供给并投放储备

中国国家发改委表示，近期中国猪肉价格的上涨是影响CPI涨幅扩大的一个非常重要的因素，发改委将加力促进生猪生产，多渠道增加肉类供给，并实施冻猪肉准备投放。

据澎湃新闻报道，中国国家发改委今天上午召开本月新闻发布会，发布宏观经济运行情况并回答记者提问。针对近期猪肉价格持续上涨的问题，国家发改委政策研究室副主任兼新闻发言人孟玮表示，大家都很关心猪肉价格问题。近期猪肉价格的上涨是影响CPI涨幅扩大的一个非常重要的因素。

孟玮说，猪肉价格关系民生，国家发改委会同有关部门积极开展猪肉市场保供稳价工作，已经出台实施了一系列政策举措。下一步，将进一步抓好政策措施落实，多措并举保障市场基本稳定和困难群众基本生活不受影响。主要有几个方面的工作。

一是继续加力促进生猪生产。国家发展改革委会同农业农村部，加大中央预算内投资支持力度，支持生猪规模化养殖场和种猪场建设，扩大畜禽粪污资源化利用项目实施范围，支持动植物保护能力提升工程建设，通过这些方面的支持，促进生猪稳产保供。

二是多渠道增加肉类供给。增加牛羊肉、禽肉、鸡蛋生产和供应，多渠道扩大猪肉和牛羊肉等替代品进口，确保整体肉类蛋白市场供应基本充足。

三是妥善实施冻猪肉储备投放。目前中央和地方已经建立了一定规模的冻猪肉储备，会择机向市场投放，保障猪肉消费需求。

四是兜底基本民生。重点关注城乡低保对象、特困人员等困难群众，指导地方根据物价上涨情况及时启动价格补贴联动机制，足额发放价格临时补贴。

五是密切监测预测价格变化。每天监测全国及各地猪肉价格情况，研判后期走势，及时发现苗头性问题，并加以预防和解决。

此外，还将配合有关部门加大市场监管力度，维护良好市场秩序。