韩国瑜房产明细公布 吁蔡英文也公布

国民党总统参选人韩国瑜的竞选办公室今天（15日）召开“直球对决！韩氏夫妇房产一次公开！下一位，蔡英文轮你了？”的记者会，除了公布韩国瑜夫妇房产买卖细节，还呼吁台湾总统蔡英文也公布蔡家房产获利过程。

据《中时电子报》报道，韩国瑜竞选办公室公布了韩氏夫妇在双北房产买卖情形，包括1993年在北市镇江街购入的建案霖园，八年后脱手价格约与买入同为700万元（新台币，下同，31.17万新币）；2007年5月购入板桥东方明珠，卖出时间为2010年，赚1642万9129元；同年9月以3900万元购入内湖峰哲建案，去年卖出，赔290万元；2011年7378万元购入南港日升月恒，2015年12月售出，赔428万元。

韩国瑜竞选办公室副执行长孙大千指，特定人士一开始说韩国瑜用特权炒房，接着说并非庶民，特别要强调，庶民并非是贫民，韩国瑜夫妇买卖房产跟台湾百姓一样，过程都是合法，有赚有赔，且有向银行贷款，没有任何特权。

至于台媒报道的韩国瑜违建的云林古坑房产，孙大千说，该农户已于今年8月卖出，赔370万元，韩氏夫妇目前名下仅剩云林斗六的住家，根据房产买卖交易资料看来，如果这是炒房，属于技术很烂的人，几乎都是认赔售出。

韩国瑜竞选办公室强调，作为总统参选人每笔房产须被检视，呼吁蔡英文以同样的标准，公布蔡家房产获利过程。