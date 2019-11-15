澳洲有条件批准蒙牛收购澳洲配方奶粉制造商贝拉米

澳洲政府周五（15日）批准中国蒙牛乳业（Mengniu Dairy）以14.3亿澳元（13.22亿新币）收购婴儿配方奶粉制造商贝拉米（Bellamy's Australia Ltd），条件是贝拉米仍留在澳洲。

据路透社报道，澳洲外资投资审核局（Foreign Investment Review Board）称，该交易并不违反澳洲国家利益。打消了围绕FIRB将对中国投资澳洲坚持强硬立场的顾虑。

FIRB附加的条件包括贝拉米的总部留在澳洲至少10年，董事会多数成员为居住在澳洲的澳洲公民，而且至少要有1200万澳元投资于当地加工设施。

澳洲财长弗吕登贝格(Josh Frydenberg)办公室的一份声明称，“这将确保贝拉米能够继续为澳洲的就业提供支持，并增强其扩大国内市场以及出口机会的能力，尤其是面向不断增长的亚洲市场的出口机会。”

弗吕登贝格称，“此一决定也将为贝拉米的供应商提供机会，包括澳洲奶农。”

贝拉米承认该交易已获得批准，并表示将在下月的会议中继续建议股东投票支持这项交易。以市场份额计算，贝拉米在澳洲婴儿配方奶粉市场排名第四。

多年来，贝拉米一直在等待当局批准其在目标市场中国销售产品。此番批准为贝拉米股东提供了套现机会，蒙牛则是得到一个颇具价值的消费者品牌。