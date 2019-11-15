解放军少将内部演讲批香港是“白眼狼” 但强调解放军不急于介入

大陆军事问题专家、中国国防大学教授金一南少将近期有关香港的内部演讲广为流传。因其是军方人士，所以金一南的言论受到关注。

据香港01报道，金一南在演讲中表示，香港特首、港警还能维持局面，还说香港问题还未充分暴露，因此他认为北京不要急于派部队介入。

他指出，香港问题充分暴露后，将会教育很多大陆人，其中不仅包括民众，还有很多领导层。

金一南认为，大陆许多民众、领导层对香港有过很多不正确的认知，譬如香港是个法治社会、香港公务员素质高、香港社会结构好等。但香港暴力事件频发后，在大陆被视为“港独”的黄之锋被“抓了放、放了抓”，颠覆了大陆对香港的认知。

他在演讲中还提及香港首富李嘉诚，认为当初大陆处死绑架犯张子强其实也是一种犯罪引渡，并说：“你现在反对《逃犯条例》，行啊，不引渡，张子强当年就不该引渡，继续在香港打劫土豪，多好”。

金一南称，当下大陆没有必要派出部队介入香港局势，因为要“港人治港”，即便要解决问题，那也是要从教育开始，从法律开始，从媒体开始，这是渐进的过程，而不是从军队开始。

金一南还以港珠澳大桥为例，指该桥是中央应香港要求修建，并且也同意香港要求大桥不连接深圳的“不合理要求”，此外，大陆还供应香港民生用品，包括食物、水、电，而且不用交税，而且中央还支持香港增强金融中心、航运中心地位等。因此他认为大陆对香港“无原则的迁就、照顾”，但香港依然索要更多，如今的情况更如同“喂不完的白眼狼”。

金一南的言论一经披露，旋即引发争议。支持者认为香港当下所处的严峻局势是咎由自取，但也有担忧者认为金一南的言论会产生不信任感，加剧大陆和香港之间的对立。

实际上，对于香港局势的，北京方面有着清晰的认识，一来并未主动公开介入，坚持“港人治港”、“一国两制”不变，二来坚定支持香港特首林郑月娥及其管治团队；三来敦促香港从民生等深层次问题寻求解决之道。当然最重要的是，香港首要任务是“止暴制乱，恢复秩序”。