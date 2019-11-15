台湾650名华映前员工上街吁母公司处理债务问题

台湾的大同公司（Tatung Company）旗下子公司中华映管（Chunghwa Picture Tubes，简称华映）去年底爆发财务危机。华映650名前员工今天（15日）走上街头，呼吁母公司大同出面处理华映债务问题。

据《经济日报》报道，华映企业工会理事长苏国哲、桃园市总工会理事长李朝掌等带领650人走上街头，在大同总部前高喊“只要现金、不要债权”等口号，递交陈情书，呼吁母公司大同出面处理华映债务，截稿前未取得大同回应。

华映积欠转投资中国大陆华映科技约人民币33亿元货款（约6.39亿新币），去年12月爆发财务危机，至今资遣超过3600名员工，第二波资遣约2000名员工，自8月开始未能领到薪资。

苏国哲指，“母公司大同集团拥有庞大土地资产，不应由政府进行垫偿代付！”

劳资双方在今年10月23日，经由台湾劳动部及桃园市政府居中协调，达成劳资协议，法定该汇入资遣费日期为今年12月30日，目前公司资金来源仍不明确，执行政府垫偿代付机率甚高，仍完全无法解决公司积欠所有同仁之费用。

苏国哲表示，12月30日若仍未领到钱，不排除明年1月初发动更大规模抗争。

苏国哲表示，他们的诉求很简单，就是要现金、不要债权，累计8月至10月员工被积欠薪资已达约2.9亿元，华映工会暨全体同仁呼吁林郭董事长，兑现先前给予员工的承诺。