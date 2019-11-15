中国人社部：民企评职称要破除唯学历倾向

中国人力资源社会保障部办公厅近日提出，要完善以市场评价为导向的职称评审标准，破除“唯学历、唯资历、唯论文、唯奖项”倾向，突出工作能力和业绩考核。

据中新网消息，中国人力资源社会保障部办公厅近日就《关于进一步做好民营企业职称工作的通知(征求意见稿)》公开征求意见。征求意见稿提出，完善以市场评价为导向的职称评审标准。进一步破除“唯学历、唯资历、唯论文、唯奖项”倾向，突出工作能力和业绩考核，注重市场认可和对企业的实际贡献。对论文、职称外语等不做限制性要求。

征求意见稿要求，拓宽民营企业职称申报渠道。各地人力资源社会保障部门要进一步打破户籍、地域、身份、档案等制约，积极拓宽申报渠道，及时受理民营企业专业技术人才申报的职称评审。

健全民营企业职称评审机构。各地人力资源社会保障部门和行业主管部门要要按照规定的条件和程序，遴选具有专业优势、服务能力强、行业自律水平高的社会组织组建社会化评审机构，开展民营企业专业技术人才职称评审。

征求意见稿明确，完善以市场评价为导向的职称评审标准。进一步破除“唯学历、唯资历、唯论文、唯奖项”倾向，突出工作能力和业绩考核，注重市场认可和对企业的实际贡献。对论文、职称外语等不做限制性要求，专利成果、技术突破、工艺流程、标准开发、成果转化等均可作为职称评审的重要内容。

征求意见稿明确，创新民营企业职称评价方式。各地要综合采用考试、评审、答辩、考核认定、实践操作、业绩展示等方式，提高民营企业专业技术人才职称评审的针对性和科学性。

征求意见稿指出，调动民营企业职称工作积极性。加快职称评审信息化建设，推广在线评审，逐步实现网上受理、集中评审。进一步简化申报评审程序，精减职称申报材料，减少证明事项，降低评审费用。探索实行职称评审电子证书，逐步开放职称信息查询验证服务。