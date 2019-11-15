中国移动：5G预约客户数超1000万，明年用户将达7000万

中国移动副总裁今天（11月15日）透露，中国移动已经销售百万部5G终端，5G预约客户数超1000万，明年将发展至7000万，销售1亿部5G手机。

据澎湃新闻报道，中国移动合作伙伴大会今天在广州召开。在大会上，中国移动副总裁简勤介绍，截至目前，中国移动已经销售百万部5G终端，5G预约客户数超1000万。在基础设施方面，已建成5G基站近5万个，实现了50个城市商用。中国移动计划，到2020年拥有7000万的5G用户，完成3亿笔5G业务，销售1亿部5G手机、5000万台家庭泛智能终端以及1500万行业模组。

就在上个月底，三大运营商分别公布了5G套餐的收费标准，正式拉开了5G商用的序幕。

简勤表示，为了开启最大5G产品市场，中国移动将针对不同的适应场景，打造一系列的5G产品。

中国移动将实施5G引领计划和双百亿计划。明年将发展7000万5G用户，销售3亿笔5G业务、1亿部5G手机、5000万台家庭泛智能终端和1500万行业模组；投入百亿引入生态权益、家庭泛智能终端和大屏内容，在移动云、DICT集成应用和行业智能硬件领域与合作伙伴分享百亿规模的新增收入。

“进入5G时代，中国移动充分借鉴4G运营成功经验，在全球合作伙伴的积极响应和大力支持下，深入实施“5G+”计划，统筹规划、周密部署、积极推动5G发展各项工作”。中国移动董事长杨杰在大会上表示，中国数字经济占GDP比重已从2013年的23%提升到2018年的35%，预计到2030年将超过50%。随着5G的到来，信息通信业作为推动数字经济发展中坚力量的地位将更加凸显，也将迎来更加广阔的发展空间。

在通过5G对传统产业的数字化升级方面，中国移动已经取得了一定的成果。据中国移动副总裁赵大春介绍，中国移动打造了不少示范项目，包括在浙江嘉兴，全球首个基于机器视觉5G飘丝检测系统等。

杨杰介绍，中国移动将发挥规模优势，深入实施“5G+”计划。为实现该计划，中国移动将从四个方面着手：一是推进技术迭代，深化网络能力智能升级；二是融入千行百业，助力产业转型动能升级；三是服务百姓大众，促进信息消费体验升级；四是优化品牌体系，加速用户全量服务升级。