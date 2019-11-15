美国国会旗下美中经济与安全审议委员会当地时间周四（14日）发表年度报告提出，如中国派遣武力镇压香港的示威活动，美国国会应撤销香港独立关税区的地位；对此香港特区政府发言人重申，外国议会不应以任何形式干预香港特别行政区的内部事务。 据路透社报道，港府周四（14日）深夜发出新闻稿称，自回归以来，香港特别行政区一直严格按照《基本法》的规定实行“港人治港”、高度自治，充分体现“一国两制”得到全面和成功落实。特区政府会继续坚定不移地按照《基本法》落实“一国两制”方针。 此外，对于14日有网上流传香港周末将实施宵禁，政府发出声明澄清并无此事，有关说法全属谣言。 美国国会众议院上月中通过了四项对中国采取强硬立场的法案，其中三项与香港抗议活动有关，包括香港人权与民主法案，要求美国国务卿每年确认香港自治情况，以便香港继续获得使其成为主要金融中心的特殊待遇。 美中经济与安全审议委员会最新发表的年度报告称，假如中国出动解放军或武警到港武力干预香港局势，美国国会应该撤销按《美国-香港政策法》给予香港独立关税区的特殊地位。 由政府《逃犯条例》修订引发的社会动荡持续已五个多月，虽然政府已于上月正式撤回《逃犯条例》草案，但民间不满政府未有回应“五大诉求”的其余四项，抗争仍然持续且有升级的迹象。 本周以来香港多区出现示威、堵路、纵火等种种暴力行为，交通大受影响，部分地区几陷于瘫痪。