普京：中俄贸易额达2000亿美元绝对可实现

俄罗斯总统普京表示，与中国贸易额达2000亿美元的目标是绝对现实的，并指出双边合作的前景良好，一切都在按计划进行。

据俄罗斯卫星通讯社报道，普京指出，他与中国国家主席习近平讨论了双边关系的全部范围，首先是经贸问题。他说：“你们知道我们甚至略微超出了我们以前的计划——或者更确切地说，我们加快了这些计划——比计划的更早达到了1000亿美元贸易额的数字：整个去年我们达到了1080亿美元。现在我们为自己设定了达到2000亿美元横杆的任务，这是绝对现实的数字。”

普京指出，目前双方不仅是在“虚拟数字”方面进行工作，而且已在实际操作中。

他表示：“我们各自的部门目前正在制定我们的联合行动计划，以看看我们能在多长时间内达到2000亿贸易额。当然，我们有正在合作的大型项目——太空、核能和飞机制造，我们在高科技行业拥有良好的前景。一切都在按计划进行，我们对此保持着控制。”

此外，在谈及俄美战略武器谈判时，普京也表示如果要邀请中国加入谈判，那么也应该邀请法国和英国以及那些没有正式被承认为核国家但是全球都知道拥核的国家加入谈判。

普京表示，俄方根据中国外交部的声明了解中国有关该问题的立场。

他说：“中国的立场在于中华人民共和国的核导弹储备目前明显少于俄罗斯的和美国的。因此中国领导层认为，目前中国还没有到需要参加这样谈判的时间。”