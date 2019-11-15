中国发改委：探索推行逐步放宽或取消汽车限购的具体措施

中国国家发改委政策研究室副主任兼新闻发言人孟玮表示，要稳住汽车等消费大头，将探索推行逐步放宽或取消汽车限购的具体措施，推动汽车限购政策向引导使用政策转变。

据澎湃新闻报道，针对如何更好地发挥消费对经济增长的基础性作用问题，中国国家发改委政策研究室副主任兼新闻发言人孟玮在本月新闻发布会上表示，中国具有超大规模市场优势，再加上新技术手段的不断应用，充分发挥消费对经济发展的基础性作用，仍然具有很大的潜力和空间可以挖掘。发改委将会同有关部门，认真落实好已出台的政策措施，进一步激发国内消费潜力。

孟玮提到要稳住传统领域消费。一方面，稳住汽车等消费大头。破除汽车消费限制，探索推行逐步放宽或取消限购的具体措施，推动汽车限购政策向引导使用政策转变。另一方面，大力促进更新消费。以家电、消费电子等为重点，落实生产者责任延伸制度，健全废旧产品回收拆解体系，完善机动车、船舶和农机报废回收更新办法。

另外，也要大力改善消费环境。重点是在“提升质量”和“推广经验”上下功夫。所谓“提升质量”，就是要顺应居民消费升级的趋势，全面提升中国产品和服务竞争力，加强服务业标准体系建设，推进重要产品追溯体系建设，充分畅通消费者维权渠道。所谓“推广经验”，就是通过召开现场经验交流会等方式，积极推广各地促进消费的好经验好做法。

据21世纪经济报道，中南财经政法大学数字经济研究院执行院长、应用经济学博士后盘和林表示：“汽车类消费占社会消费品零售总额近30%。上月汽车类消费的下滑严重拖累整个社会消费品零售总额的增长。加上汽车的生产链条长，拉动面广，在GDP占比也非常大，所以国家希望刺激消费，稳定经济增长，汽车消费是一个必不可缺的抓手。”