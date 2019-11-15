由中国政协常委唐英年等人发起的基金会今天在港成立

由中国政协常委唐英年、人大常委谭耀宗等四人发起的基金会今天在香港成立，以帮助受反修例风波影响的中小企业。

据《明报》报道，全国政协常委唐英年、全国人大常委谭耀宗、全国政协委员黄英豪和龚永德发起的“同舟人基金”今天成立。谭耀宗在记者会上表示，基金宗旨是呼吁全港市民本着同舟共济的“狮子山精神”，有钱出钱、有力出力，支援自6月发生反修例风波受影响的中小微企，以及受伤害的市民，也会支持弘扬社会正能量的活动。他说，基金没有设定筹款目标，黄英豪则表示,相信会有数以千万元计的捐款。

被问到会否支援受警方发射催泪弹影响的商户、被催泪弹射中头部危殆的青年，以及在这期间堕楼青年的家属，谭耀宗说会接受上述例子提出申请，并说基金“没有任何颜色”。

黄英豪、谭耀宗、唐英年和龚永德都是基金信托人，法律顾问为基本法委员会副主任谭惠珠。黄英豪表示，酝酿成立基金已有多月，最近不幸事故多，令人叹息，故提前向外公布；目前基金会连银行户口也还没有，暂透过他所属的“黄乾亨黄英豪律师事务所”处理捐款。

黄英豪说，需要支持的中小商舖和市民，可填写申请表提出申请，基金会秘书在收到申请后，会按不同个案进行综合评估，根据具体情况确定援助的金额和方式，也包括法律支援。他表示，今午曾探望在马鞍山被纵火烧伤的李先生的家人，也有联络被砖砸中致死的70岁清洁工家属，希望施以援手。

被问到是否因为政府支援不足才成立基金，谭耀宗表示政府有其做法，受害者希望得到各方帮助，不会嫌多，基金会也希望传送温暖和窝心。

唐英年今日因事没有出席记者会，被问唐英年参与成立基金是否因为特首换人、他有机会取而代之，谭耀宗说此基金会与唐英年个人无特别关系，呼吁不要作太多猜测。