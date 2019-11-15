港警形容大学内学生情绪高涨及疯狂

香港警察公共关系科总警司谢振中形容，现在香港大学内的学生情绪仍然非常高涨甚至有点疯狂，学校管理层应劝喻学生，若不能有效控制风险，港警将跟进。

据香港01报道，谢振中15日在港警记者会上称，多间大学被“暴徒”改造成罪恶基地，有人将理工大学游泳池及中大后山变成练靶场，有人于易燃品旁边抽烟，还设立检查站，禁止意见不同的人进入大学，并限制部分传媒、救护、消防进入校园，浸大附近的医院服务也受影响。

谢振中表示港警十分关注香港中文大学校长段祟智所发的声明。

谢振中指，大学的危险程度相信大学校长及职员最清楚，要低调要人离开，有人不敢返回大学办公室，不敢面对自己的学生，大学的管理层亦不能完全游说学生。

他继续指出，“暴徒”于香港理工大学外的收费亭投掷汽油弹、占据天桥等，目的绝对不是口中冠冕堂皇的理念，而是犯罪分子所讲的借口，口口声声要为市民争取，但令想上班的市民被罢工、想上学热的学生被罢课、留学生被迫撤离香港，事实是“暴徒”没有为香港作出任何贡献。

谢振中指，大学多年辛苦建立的声誉排名、香港人引以为荣的法治社会及核心价值，如大学百年老树一样“锯了就锯了，没了就没了”，是大学管理层及大学生不愿认清的事实。

他表示，如情况再恶化警方必然有相应措施处理。

对于过去多日大学内示威情况，谢振中形容情绪仍然非常高涨，大学内学生仍在制造武器，声称在靶场内练掟汽油弹、袭击市民及警员的技术。

谢振中指，在学生情绪仍然高涨，甚至有点疯狂的情况下，警方暂时选择不正面与他们冲突，希望学校管理层负起教育责任，劝吁同学不要做犯法及危险行为。