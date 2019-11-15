香港政务司司长：仍希望举行安全公平的区议会选举

香港政府今天下午举行跨部门记者会，政务司司长张建宗提醒公务员不要参与违法行为，被捕公务员停职，是法治框架下的决定，并称仍希望举行安全公平的区议会选举。

据香港01新闻报道，香港政务司司长张建宗指，示威者行为加剧，纵火、掷汽油弹行为不断，称单是中大已有400枚汽油弹，又提到有70岁男子被掷砖头而亡，指政府向死者致深切慰问并向家属提供协助；另有人被纵火仍需留意。他认为，蒙面者暴徒不能再说是安全城市，习近平关注香港情况，重申严重破坏香港繁荣稳定及“一国两制”施政。

警务处长昨日表示，已据《公安条例》（第245章）第40条，委任一批惩教署人员为特别任务警察，以增加警方的人手和力量。张建宗透露，不排除将来会将安排延至其他纪律部队。

张建宗提醒各公务员不要参与违法行为，他回应记者提问时表示，将被捕公务员停职，是法治框架下、合情合理的决定。

公务员事务局局长罗智光指，刚向全体公务员发信，指有感社会被暴力催残，提醒同事在严峻情况下，无须畏惧，应多积极思考如何帮香港止暴制乱，他强调政府对公务员犯法“零容忍”，对于有公务员疑参与违法行为被捕，他称，基于公众利益，有关公务员会被停职，若被定罪，政府亦按既定机制採纪律行动，绝不姑息。

罗智光拒绝回应被捕公务员人数或职级，只称被捕后、进行调查期间只需要停职，他对个别公务员被捕感到遗憾，但称政府要保护公众利益，不能让被捕者如常返回岗位、履行原来工作，重申作为公务员要坚持法治。

对于拟本月24日举行的区议会选举，张建宗强调香港政府至今仍希望可举行安全有序、公平公正的选举。香港政制及内地事务局长聂德权重申，政府对举行区议会决心不变，仍然积极筹备区议会工作，包括今日亦举行了跨部门会议，密切监测每日情况，确保选举如期进行。

对于中大有示威者要求政府24小时内回应诉求，否则会再堵塞吐露港公路。张建宗指不会答应任何条件，因为涉及市民福祉，而政府诚意是希望确保公平公正的环境下进行选举，他认为“24小时死线意义不大”，又称“示威者合作，问题就不存在”，吁请示威者在选举前确保社会平静。