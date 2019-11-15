香港教育局局长：大学成为“暴力温床”

香港教育局局长称被不同人士影响、破坏，大学已成为“暴力温床”，并呼吁学生不要参与有机会危害自己或社会的行动。

据香港01新闻报道，教育局局长杨润雄在今天下午举行的香港政府跨部门记者会上表示，近日社会情况影响逾百万名学生的学习权，他反问为何年幼学童要被“揽炒行为”影响。

他说，大学也被不同人士影响及破坏，令大学成为“暴力温床”。他指，自己面对大学情况责无旁贷，会全力支持校方，若有校方认为难以控制，可向政府求助，政府会全力支援，但他希望“暴力示威者停手”，示威者可和平散去，还学生安全学习环境。杨润雄又说，中大在校方努力下，仍被大肆破坏，政府将与各大学保持沟通，会在适当时採取行为，确保市民出行权。

杨润雄还说，不希望学生参与有机会危害自己或社会的行动，教育局作为官立学校办学团体，故会下达指示，要求校方採措施阻止学生参与非法行动，包括校内採训辅措施，审视教学及校规，校方亦应教导学生参与校外活动时的应有的行为，并加强与家长合作等；教育局亦会与直资或津贴学校商讨有何措施应对。

另外，香港运房局局长陈帆在今天下午举行的香港政府跨部门记者会上指，吐露港公路是重要交通命脉，承办商人员今天欲清路障时，被人以弓箭威吓，后来与警方商讨后，才继续清理，最终在中午左右重开南北行各一条行车路；至于多次遭纵火的红磡海底隧道，收费亭内外被严重焚烧，烧至电线外露，未能重开。他形容路面公共交通受严重影响，专营巴士只能提供有限度服务。

至于港铁，陈帆指港铁系统受大肆攻击，其中东西铁及轻铁影响最严重，他批评有人向运作中的列车投汽油弹及杂物是置市民于不顾，不同破坏行为也对列车安全带来大威胁，严重危害乘客安全。