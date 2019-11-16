香港九大学校长：困局非大学造成 吁政府牵头联合各界化解

香港九名大学校长就香港目前时局发声明， 指任何认为大学可以化解这场危机的期望不切实际，因为这些极其复杂而艰难的困局，并非由大学造成，也无法透过大学纪律程序来解决。

据星岛日报网报道，声明指，香港目前正处于四分五裂的局面，不同社会团体、政党，以至家庭及朋友之间均存在极大分歧。过去一星期，香港出现的暴力和对立情况进一步升级。某些大学已被示威者所控制、校园内有毒的化学品被拿走、教职员与同学因担忧其自身安全而离开校园。这些事件正对大学造成最根本的挑战。

声明还称，任何政治观点，都不能成为肆意破坏财物，威胁他人安全以至使用暴力的理据，但令人遗憾的是，当前的社会纷争，已令大学校园化身成政治角力的场所，而政府的回应至今未能有效化解危机。

声明说，任何认为大学可以化解这场危机的期望是不切实际的，因为这些极其复杂而艰难的困局，并非由大学造成，也无法透过大学纪律程序来解决。这些困局反映的是整个香港社会的分歧，政府必须牵头联合社会各界，以迅速和具体的行动来化解这一政治僵局，以恢复公共秩序和社会的安定。声明还说，“香港是我们的家”，呼吁社会各界共同努力，将和平与秩序带回香港。

九名大学校长包括香港城市大学校长郭位、香港浸会大学校长钱大康、岭南大学校长郑国汉、香港中文大学校长段崇智、香港教育大学校长张仁良、香港理工大学校长滕锦光、香港科技大学校长史维、香港公开大学校长黄玉山，以及香港大学校长张翔。