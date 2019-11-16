千名台生半数离港 港大安排非本地生暂住校外

反修例风波席卷香港各大学校园，本周多所大学及附近地带都爆发激烈警民冲突，各大专院校纷纷宣布终结学期，或改为网上授课，也有院校呼吁师生离开校园。

据香港01网站报道，风波引发各院校的非香港本地学生离校，甚至离港潮，有中国大陆学生到深圳暂避，也有英美的大学呼吁其国家学生回国，台湾本有约1000名学生在港就学，目前已有约一半人返回台湾。

台湾陆委会指，在港的台湾学生约有1021人，当中有303人就读中大，180人就读科大，167人读理大，166人读港大，其他人就读其他大学或演艺学院。

台湾教育部指，由于近日香港大学校园发生严重警民冲突，故成立在港台生协处专案小组，陆委会及教育部驻港人员会协助想要回台湾却订不到机票的同学，驻港人员会协调航空公司予以协助搭机返台。截至昨天下午4时半，已有528人返台。

美国领事馆指，没有统计在港的美国学生数目，不过当局会密切留意最新的事态发展。美国对香港的旅游警示仍然维持在第二级的“提高警觉”级别，称由于香港出现内乱（civil unrest），呼吁美国公民在香港境内活动时需要更加谨慎。

英国领事馆也没有说明在港的英国学生数目，但在一份旅游建议中称，如果国民在香港有示威发生的学校就学，应避免到示威者聚集的地方，在校园内走动时应加倍小心，也应遵从当局的建议。

香港大学去年约有10,000名大陆及国际学生就读，今年没有最新数字，港大未提供有多少名学生需“撤走”，但称余下学期的学习将改为网上进行，让学生可以不用往返校园，甚至是离开香港，也可以继续完成课程和学习进度评核。非本地学生如有需要，港大可安排他们在校园以外的宿舍暂住，而就计划暂时离港的学生，也会尽量作出交通安排。

科大昨天向一些家长发出公开信，称自周三起，学校特别安排交通以支援有需要的学生离开校园，也对住在校园内的师生在安全上、生活上及其他需求上全力配合支援。校方目前正陆续推出各种方案，包括网上教学、移动课堂等多种方式，让学生可以继续安心学习。

理大表示，在理大就读的非本地生及国际交换生，如需协助，包括离开香港，校方会全力提供支援。此外，理大深圳基地也已开放，支援有需要的非本地学生。