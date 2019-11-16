美心旗下71家商店昨起停业

香港美心集团旗下的餐厅及商店自今年9月起，因受到美心集团创办人伍沾德长女伍淑清反对示威言论的影响，71家商店受到影响而暂停营业，其中有10家分店无限期停业。

据香港01报道，高登讨论区的一则帖文昨天显示，美心集团旗下已有71家商店暂停营业，其中包括美心西饼、美心MX、东海堂、Simply Life等，其中10家分店无限期停业，如又一城的Simply Life、沙田新城市广场的Simply Life、坑口厚德的美心小品。

据了解，将停业的是已被破坏的分店，或因应道路阻塞而无货供应的分店，而其他分店会如常营业，并非全线停业，美心每天会更新一次需停业的名单。

不过消息人士强调，集团内其他分店运作正常，会按分店位处的商场之营业时间而营业，并非全线停业。

美心集团创办人伍沾德长女伍淑清在9月出席联合国人权理事会会议，为香港政府修订《逃犯条例》发声，指修例初衷用心良苦，只是被示威者“骑劫”，认为一小撮示威者的意见，并不能代表750万香港人，还指世界各地的警察均有使用催泪弹及橡胶子弹，并非香港独有。

美心集团虽然数次发出声明与伍淑清“划清界限”，称她并没有于公司担任任何职位，也未参与任何管理，但示威者其后继续攻击美心。

香港资深投资者韦伯（David Webb）随后在个人博客“Webb-Site”曝光伍淑清间接从美心获得财务利益。公司资料显示，伍淑清持有香港餐饮100股，而香港餐饮则持有美心的50%权益，据去年财务报表，期内每股合共派息1.3万元（港元，下同，2276新元），即伍淑清收息130万元，两者之间有间接的财务利益。