中国公布31省份今年前三季度GDP数据，广东省居第一

中国国家统计局今天公布31省份今年前三季度国内生产总值数据，广东以7.72万亿（人民币，下同，1.49万亿新元）居首，云南位居全国增速第一。目前GDP万亿俱乐部成员已扩大至25个。

根据中新经纬客户端消息，从前三季度经济总量上看，广东、江苏、山东、浙江、河南、四川、湖北、湖南、河北、福建排名前10。其中，东部地带占六席，分别是河北、江苏、浙江、福建、山东、广东；中部地带占三席，分别是河南、湖北、湖南；西部地带仅有四川，占一席。

广东和江苏成为今年前三季度“7万亿GDP俱乐部”仅有的两个成员，经济总量分别为7.72万亿、7.22万亿。去年同期，广东GDP已经突破7万亿，达7.06万亿元。

山东是“6万亿元俱乐部”的新晋成员，浙江也从去年前三季度的3.98万亿元增至4.32万亿元。

还需一提的是，今年前三季度GDP排名前10的省份中，福建以约200亿元的优势仍超越上海，经济总量排在全国第10。

2019年前三季度，中国国内生产总值697798亿元，按可比价格计算，同比增长6.2%。同全国水平相比，云南、贵州、西藏、江西、福建、四川、湖北、湖南、安徽、河南、河北、浙江、山西、宁夏、广东、江苏、重庆这17省份前三季度GDP增速跑赢全国。

云南以前三季度GDP 8.8%的增速位居第一，今年云南政府工作报告提到，云南2019年地区生产总值增长目标是8.5%左右。另外，前三季度云南规模以上工业增加值同比增长9.3%，增速高于全国(5.6%)3.7个百分点。其房地产数据增长也较快，云南前三季度房地产投资增长29.7%。

前三季度GDP增速处于“8时代”的还包括贵州、西藏、江西和福建；增速较靠后的省份为吉林、黑龙江、天津，前三季度GDP增速分别为1.8%、4.3%、4.6%，均未超过5%。

与去年相比，2019年前三季度，河南、湖南、重庆3省份GDP增速与去年同期持平；河北、天津、内蒙古、山西、辽宁、新疆、海南7省份GDP增速较去年同期有所提升。

中国国家统计局国民经济综合统计司司长、新闻发言人毛盛勇指出，今年以来，世界经济和国际贸易增长都在放缓，国内经济下行压力较大。从前三季度主要经济指标看，经济运行总体平稳。从增速本身看，尽管有所放缓，但在全球主要经济体里是名列前茅的。毛盛勇称，初步预计，在全球经济总量一万亿美元以上的经济体中，这个速度是最快的。

对于四季度GDP数据，毛盛勇称，下一阶段世界经济大概率还会延续放缓趋势，但从内部看，有利支撑因素较多，如9月制造业PMI有所加快、汽车生产和销售近两月降幅呈收窄态势等，再加上去年四季度基数相对较低，因此今年四季度经济保持平稳趋势是有保证的。