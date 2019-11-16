中国国资委领导班子新增二人，一位是今年5月挂牌的央企中国安能的董事长周国平，另一位是国资委“老人”、秘书长彭华岗。

据新京报报道，据中国国务院国资委官网昨天的消息，国资委领导班子新增上述二人。

官网资料显示，现年59岁的周国平，1983年7月解放军理工大学（原解放军工程兵工程学院）地爆专业毕业后，历任济南军区排长、政治指导员、政治教导员，南京军区政治部干部部副处长、正团职干事，总政治部干部部干部培训局正团职干事、副师职干事、副局长，武警北京市总队政治部副主任、党委委员、纪委副书记，武警北京市总队副政治委员、党委常委、纪委书记，武警水电指挥部政治委员、党委书记，中国安能筹备组临时党委书记、组长。现任国资委党委委员、副部长级干部，中国安能董事长、党委书记。

2018年3月，中共中央明确武警水电部队官兵集体转业改编为非现役专业队伍，组建为国有企业，由国务院国资委管理；2019年5月28日，中国安能在北京举行挂牌仪式；9月27日，应急管理部自然灾害工程应急救援中心在中国安能挂牌成立。日前，中国安能两家全资子公司第三工程局有限公司、第二工程局有限公司分别在成都、南昌挂牌。

另一位履新的国资委委领导，是国资委秘书长彭华岗，现年57岁，历任首钢总公司党委办公室调研室调研员、调研组副组长、调研室副主任，首钢总公司工作者考试考核委员会主任，首钢总公司党委组织部副部长，国家经贸委研究室正处级干部，政策法规司政策研究处处长，研究室副主任（副司级），国务院国资委研究室（行业协会联系办公室）副主任（副局级）、主任（正局级），研究局（行业协会联系办公室）局长（主任）、研究中心党委书记（兼任），国务院国资委副秘书长、秘书长。现任国资委党委委员、秘书长。

目前国资委委领导共有8人，除周国平、彭华岗外，还有国资委党委书记、主任郝鹏，驻委纪检监察组组长、委党委委员陈超英，及四位国资委副主任、党委委员，分别是翁杰明、孟建民、赵爱明和任洪斌。

