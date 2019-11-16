中国央行：当前不存在持续通胀基础

中国央行最新报告指出，当前不存在持续通胀或通缩的基础，但需警惕通胀预期发散。

据澎湃新闻报道，中国央行今天发布了《2019年第三季度中国货币政策执行报告》（下称《报告》）。

《报告》指出，当前，中国经济保持平稳发展的有利因素较多，三大攻坚战取得实质性进展，供给侧结构性改革深化，总供求基本平衡，经济增长保持韧性，改革开放有力推进，宏观政策效果逐步显现，不存在持续通胀或通缩的基础。

《报告》同时提到，全球经济下行压力加大，主要经济体货币政策空间有限，外部不确定不稳定因素增多。我国发展长短期、内外部等因素变化带来较多风险挑战，国内经济下行压力持续加大，内生增长动力还有待进一步增强，食品价格指数同比上涨幅度较大，未来一段时间需警惕通胀预期发散。

下一阶段，中国人民银行围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，实施好稳健的货币政策。继续保持定力，把握好政策力度和节奏，加强逆周期调节，加强结构调整，妥善应对经济短期下行压力，坚决不搞“大水漫灌”，保持广义货币 M2 和社会融资规模增速与名义GDP增速相匹配。

注重预期引导，防止通胀预期发散，保持物价水平总体稳定，坚持用市场化改革方法降低实体经济融资成本，推动银行更多运用贷款市场报价利率，引导金融机构增加对实体经济特别是民营、小微企业的支持。健全可持续的资本补充体制机制，重点支持中小银行多渠道补充资本，优化资本结构。 协调好本外币政策，处理好内部均衡和外部均衡之间的平衡，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

加强风险监测，坚持在推动高质量发展中防范化解风险，精准有效处置重点领域风险。深化金融供给侧结构性改革，建设现代中央银行制度，健全具有高度适应性、竞争力、普惠性的现代金融体系，形成供给体系、需求体系和金融体系之间的三角良性循环。