港公务员事务局长：对公务员违法“零容忍”

香港公务员事务局局长罗智光15日向全体公务员发公开信，强调公务员若参与违法活动被捕，会被勒令停职。

据文汇报报道，罗智光在信中强调，政府对公务员违法“零容忍”，公务员若参与违法活动被捕后并接受研讯，基于公众利益，都会被勒令停职。他重申一旦裁定干犯刑事罪行，政府必定按既定机制采取纪律行动。

罗智光首先于信中表示，感谢每位在“三罢（罢工、罢课、罢市）”中，留守职守的同事，政府亦以体谅的态度处理同事因交通问题未能及时返工的情况。

对于公务员涉嫌参与反修例运动被捕，罗智光对此深表遗憾。他强调，政府对公务员违法是零容忍的，促公务员切勿参与任何非法活动和行动，包括非法示威集会，又提醒同事需清楚了解并遵守《禁蒙面法》规则。

罗智光指出，当局极为关注有个别公务员被捕，并对违法公务员绝对不姑息，指若有公务员参与违法活动被捕后，仍能如常回到岗位，并继续行使其公职的权力及职能，社会将难以接受。因此基于公众利益，所有被捕及正受研讯的公务员都会被着令停职。

罗智光又严厉表明，公务员若被裁定干犯刑事罪行，除受法律制裁外，政府也必定按既定机制对他们采取纪律行动。

他又提醒各部门，必须迅速回应及澄清任何失实谣传，以正视听，避免事件被放大及渲染，造成猜疑，影响士气。