中国大陆网友自认破坏蔡元培墓碑

微博名称为“哀极无泪”的中国大陆网友自认破坏了前北京大学校长蔡元培的墓碑。

这名中国大陆网友14日在微博发文，称其“给现任中堂大人的恩师蔡元培的墓碑打磨了一下，再在墓碑上贴上汪寿华和赵世炎的遗像。”

这名网友在15日的博文中写道，“蔡元培的双手沾的可不止这两位共产党烈士的鲜血，中国人讲究个敢作敢当。“”蔡元培及后人从未见过对此事的表态，反而只提北大教育家，不提反共刽子手。程潜也杀过共产党，但人家道歉了。烈士的在天之灵看着呢。”

该网友附上的照片显示，蔡元培墓碑的题字被凿烂。其中一张照片里，蔡元培墓碑上被贴上了中共早期领导人汪寿华和赵世炎的照片。

蔡元培墓碑被人贴上中共早期领导人汪寿华和赵世炎的照片。（“哀极无泪”微博）

该名网友15日转载了一篇《我所知道的香港中文大学事件》的帖子，并评论称：“段崇智（香港中文大学校长）也好，蔡元培也罢，大学校长们风度翩翩的外表下面，并不总代表社会的良知与正义。”

微博上的基本信息显示，该名网友居住在海南省海口市。

这名网友的做法受到大部分网友的批评，有人评论称，“博主这种行为就是典型的左倾路线错误。”

蔡元培在1916年至1927年间担任北大校长，倡导自由学术之风。他在1937年底移居香港，三年后逝世。在1919年的五四运动中，蔡元培积极保护学生，与北洋军阀周旋。他也曾涉入1927年国民党的清党事件。国民党当时清党的重点是清除党内的中共党员。